Le Journal de 8h du Mardi 22 Décembre

- Pendant les fêtes de fin d’année, en raison du contexte sanitaire et des mesures Vigipirate, 40 gendarmes maritimes et 30 gendarmes départementaux sont engagés dans une opération inédite de surveillance sur toute la façade atlantique.

- Alors que nous sommes entrés hier dans l’hiver, intéressons-nous dans ce journal à la sécurité sur les routes. Avec le dispositif de viabilité hivernale, mis en place par le Département de la Vendée, des agents surveillent l’état des routes et sont prêts à intervenir rapidement.

- L’association La Cicadelle et Vendée Eau s’associent pour distribuer des bottes régionales aux enfants des Clubs nature du département. Les détails en fin d’édition.