Le journal de 8h du mardi 27 avril

- A 2 mois des élections départementales, les forces de gauche et écologistes de Vendée annoncent avoir trouvé un accord pour proposer une alternative à la droite. Un programme départemental a été élaboré…

- Hier en Préfecture, un accord départemental de relance a été signé entre l’Etat et le Conseil départemental de la Vendée. Il porte sur la rénovation énergétique des bâtiments publics et la rénovation du patrimoine.

- Alors que la période payante des parkings est allongée cette année de 4 mois aux Sables-d’Olonne, des habitants de la ville lancent une pétition. Ils demandent la gratuité du stationnement à l’année pour les Sablais.