Le Journal de 8h du Mardi 3 décembre

- Des places de parking supplémentaires dès les vacances de Noël pour le CHD à la Roche sur Yon. Il s’agit de solutionner les difficultés de stationnement des personnels et des usagers.

- Le spectacle humoristique et interactif « Tous aidants ! » sera joué cet après-midi au Bernard. Il aborde de manière ludique, le sujet sensible et crucial du répit et de l’aide aux aidants familiaux.

- Zazie, Slimane et Vitaa au festival Face & si en septembre prochain. La billetterie ouvre le 11 décembre.