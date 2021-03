Le journal de 8h du mercredi 17 mars

- Il y a un an jour pour jour, commençait le 1er confinement. Un an après, les discothèques n’ont toujours pas rouvert leurs portes. Vous entendrez dans ce journal le témoignage du gérant du Macumba à La Roche-sur-Yon.

- 3 millions d’€ pour épauler les maires et les présidents d’intercommunalités dans leurs politiques de sécurité. Le nouveau pacte régional de sécurité, annoncé par la présidente Christelle Morançais, fait grincer des dents dans l’opposition.

- Pour lutter contre le frelon asiatique, nuisible pour les abeilles et dangereux pour les hommes, la coordination rurale de Vendée invite chacun à poser des pièges. Mode d’emploi en fin d’édition.