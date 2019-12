Le journal de 8h du mercredi 18 décembre

- Hier, pour la 3ème manifestation contre la réforme des retraites à la Roche sur Yon, ils étaient 2 600 à manifester selon la Police. Et 5 000 selon l’intersyndicale.

- Et si la Ville des Sables d’Olonne rejoignait le Mont Saint Michel ou San Francisco dans le club des plus belles baies du monde. Un dossier de candidature va être déposé par le maire.

- C’est une première dans l’ouest et c’est en Vendée ! Notre département accueillera en septembre prochain le Championnat de France cycliste de la gendarmerie.