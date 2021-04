Le journal de 8h du mercredi 28 avril

- Les hospitalisations pour cas de Covid-19 en hausse en Vendée. Elles sont passées de 133 vendredi à 150 hier.

- La société Salvia Nutrition, spécialisée dans les compléments alimentaires et les produits cosmétiques biologiques, lance les premiers essais de culture de Périlla sur son nouveau site de Landeronde. Cette plante aux vertus exceptionnelles est cultivée pour la première fois en France.

- À l’occasion de la journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité le 30 avril, APF France handicap organise depuis lundi une semaine d’actions pour interpeller les décideurs et inviter les citoyens à s’engager aux côtés de l’association pour demander une France accessible. Illustration dans ce journal avec l’antenne vendéenne de l’association.