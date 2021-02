Le Journal de 8h du mercredi 3 février

- Du fait des précipitations prévues par Météo-France pour les prochains jours, le préfet de la Vendée appelle à observer la plus grande prudence à proximité des cours d’eau… des débordements sont déjà observés localement.

- Le nombre de patients Covid hospitalisés en Vendée continue d’augmenter… selon le dernier bulletin de l’Agence Régionale de Santé, ils sont 144, dont 11 en réanimation.

- Clarisse Cremer, sur Banque Populaire, n’est plus qu'à 130 milles nautiques de l'arrivée du Vendée Globe. Elle est attendue cet après-midi aux Sables d'Olonne, et sera la première femme de cette 9ème édition.