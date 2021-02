Le journal de 8h du vendredi 26 février

- La première semaine des vacances scolaires touche à sa fin pour notre zone. Le beau temps et la fermeture des remontées mécaniques ont-ils entrainé un afflux de touristes sur la côte vendéenne ? Notre reportage à Saint Jean de Monts dans un instant.

- Dimanche, la cérémonie d’hommage aux victimes de la tempête Xynthia se fera en comité restreint, en raison de la situation sanitaire. Les habitants sont invités à observer une minute de silence à 11h.

- Samantha Davies va boucler aujourd’hui son Vendée Globe, hors course, suite à son abandon le 5 décembre. Avec ses partenaires, Initiative Cœur et K-Line, elle a permis de sauver 102 enfants.