Le journal de 8h du vendredi 8 janvier

- Dans les Pays de la Loire, les taux d’incidence et de positivité du Covid-19 repartent à la hausse depuis quelques jours. Annonce faite hier par l’Agence Régionale de Santé lors d’une conférence de presse.

- Coup de projecteur dans ce journal sur l’avenir du dossier Michelin à la Roche : la revitalisation du bassin d’emploi et l’avenir du site. Sur ce dernier, un ambitieux pôle d’énergies renouvelables est prévu dès cette année.

- La meilleure galette frangipane de la région est vendéenne ! La boulangerie Florence et Thierry Prouteau de Nesmy a remporté hier la concours.