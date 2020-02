Le journal de 8h00

La tempête Dennis a balayé les Côtes d'Armor. Résultats : des arbres à terre, des rivières en crue et des foyers privés d'électricité.



Sapeurs-pompiers des Côtes d'Armor. Le conflit est terminé. Elus et représentants syndicaux ont trouvé un accord.



Réseau routier, ouvrages d’art, eau potable, assainissement, éclairage… Ces enjeux communaux sont sous-estimés selon les professionnels des transports publics. Ils ont décidé d'interpeller les candidats aux élections municipales.



Le temps : nuages, averses et vent.