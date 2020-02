Le journal de la rédaction du 12 février 2020

- Les aidants familiaux et les associations n'en peuvent plus : à l'occasion de la conférence nationale sur le handicap, elles se sont rassemblées hier pour dire leur ras-le-bol.



- La mobilité, un enjeu fort des élections municipales à Niort. On fera le point sur les propositions des différents candidats.



- En fin de journal, on ira à la rencontre de l'association Un hôpital pour les enfants. qui accompagne depuis 1993 des enfants malades au CHU de Poitiers.