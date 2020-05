Le journal de la rédaction du 12 mai 2020

- Jour de rentrée pour un million d'élèves ce matin. Dans la Vienne et les Deux-Sèvres ils sont plus de 60 000. on écoutera la directrice de l'école Tony Lainé à Poitiers.



- Comment fonctionne la stratégie de dépistage du coronavirus? Après la découverture d'un foyer épidémique à Chauvigny, la question se pose, réponse en fin de journal.