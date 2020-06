Le journal de la rédaction du 17 juin 2020

-On revient sur la mobilisation des soignants d'hier. Les revendications n'ont pas bougé depuis l'automne dernier, mais l'épuisement des dernières semaines, et la gestion de l'épidémie de coronavirus exacerbent la colère du personnel hospitalier.



-Dans 5 jours, les écoles et les collèges devraient recommencer à accueillir 100% des élèves. Retour à la quasi-normale, selon un protocle sanitaire toujours contraignant, une situation contradictoire qui scandalise les syndicats enseignants.