Le journal de la rédaction du 18 juin 2020

- Depuis le 11 mai, tous les élèves n'ont pas pu retourner à l'école, faute de places dans les classes ou les effectifs. Pour les occuper, l'Education Nationale a mis en place un système d'activités sportives et culturelles. On est allé voir comment ça se passe, dans une école de Poitiers.



- Poitiers, où la campagne pour la mairie bat toujours son plein. A 10 jours du second tour, on donne aujourd'hui la parole à Anthony Brottier, candidat la République en Marche.