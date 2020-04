Le journal de la rédaction du 27 avril

-"Une partie de la filière est condamnée" On entendra le président de l'union des restaurateurs des Deux-Sèvres. les restaurateurs sont à l'arrêt depuis début mars.



-Incertitude aussi dans le tourisme : Le gouvernement est au chevet du secteur. On entendra le président de région Alain Rousset, et le secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Lemoyne.



-Confinement et maladie mentale ne font pas toujours bon ménage. On reviendra en fin de journal sur la situation des personnes autistes.