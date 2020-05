Le journal de la rédaction du 27 mai 2020

-Les consultations pour une grande réforme de l'hôpital ont commencé lundi au ministère de la santé. le gouvernement veut augmenter la rémunération des soignants et revenir sur les 35 heures, on entendra le principal syndicat d'infirmiers.



-Les familles monoparentales livrées à elles-mêmes. Pas évident de jongler entre télétravail et garde des enfants depuis plusieurs semaines. l'Union des associaitons familiales de la Vienne demande une meilleure prise en compte de leur situation.