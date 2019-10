Le journal de la rédaction du 28 octobre 2019

-Plus 4,7% d'activité pour les entreprises de la Vienne au 2e trimestre 2019. Un chiffre avancé par les experts comptables du Poitou-Charentes.



-Rassembler la gauche, sans Alain Claeys. Pour la première fois depuis 1977 les communistes poitevins ne feront pas partie de la liste sortante aux municipales de mars. ils appellent à l'union avec Poitiers Collectif et Ensemble pour Poitiers.



-Ca s'appelle Terres Secrètes, un court-métrage tourné dans le sud Deux-Sèvres. Deux reporters à la recherche du surnaturel, on entendra le réalisateur Pierre Renverseau.