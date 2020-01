Le journal de la rédaction du 29 janvier 2020

-8ème journée de grève contre la réforme des retraites aujourd'hui. Pour certains la grève dure depuis plus de 50 jours. Qu'est-ce qui motive ces grévistes? On entendra leurs témoignages.



-Le premier salon du travail paramédical se tenait hier à Poitiers. Le paramédical, un secteur où les employeurs ont souvent du mal à recruter.



-Et si on avait accès, depuis Poitiers, aux ressources du parlement européen? Grand Poitiers signe un partenariat avec l'institution strasbourgeoise.