Le journal de la rédaction du 3 juin 2020

- L'application de traçage StopCovid est disponible au téléchargement depuis hier. Comment ça marche, on vous explique tout ça en détail.



-Depuis la semaine dernière les salles de spectacle ont le feu vert pour se déconfiner. Une réouverture sous contrainte : aucun concert n'est prévu dans le Poitou pour les prochaines semaines.



-Alors que la nature a repris ses droits lors du confinement, la Ligue pour la Protection des Oiseaux appelle, à laisser vivre nos jardins. Poser le taille-haie et ranger, la tondeuse, pour quoi faire? On voit ça en fin de journal.