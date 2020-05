Le journal de la rédaction du 5 mai 2020

- Vert, rouge, orange, ces 3 couleurs composent la carte du déconfinement, désormais présentée tous les soirs, en même temps que le bilan épidémique. A quoi correspondent-elles, on fera le point.



- Pas de répit pour les restos du coeur : nouveaux bénéficiaires, nouvelle organisation, l'association fait face à de nouveaux problèmes depuis le début du confinement.



- Et puis on reviendra en fin de journal sur l'annulation du Fil du Son. le festival civraisien a tiré une croix sur son édition 2020, mais ne veut pas rester inactif pendant l'été.