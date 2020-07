Le journal du 20 juillet

· Le sommet Européen concernant le prochain budget de l’Union Européenne se poursuit après plus de 3 jours de négociation. Une première depuis l’an 2000.

· Sophie Wilmès participait hier à un comité de concertation pour faire le point sur l’augmentation du nombre de contamination dans le pays

· Toujours en politique, les présidents du MR, du CD&V et de l’Open VLD ont invité le PS et la N-VA à négocier ensemble le nouveau gouvernement fédéral.

· Solidaris annonce que 60% de ses affiliés malades chroniques ont eu un rdv médical annulé durant la crise du Coronavirus. Et seulement dans un tiers des cas le rendez-vous a été reprogrammé.