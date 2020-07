Le journal du 23 juillet

· Un Conseil National de Sécurité se réunit ce matin, la phase 5 du déconfinement est reportée et les mesures vont surement être renforcées.

· Un incendie important s’est déclaré à l’aéroport de Liège cette nuit. Heureusement pas de blessé.

· Face à la propagation du Coronavirus, certains bourgmestres veulent élargir l’obligation du port du masque.

· A l’étranger, en Suède plus précisément, il y a désormais plus de femmes prêtres que d’hommes.