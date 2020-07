Le journal du 24 juillet

· Le budget élaboré par les 27 ne convient pas au Parlement Européen



· Port du masque obligatoire dans de nombreuses villes et endroits suite aux décisions prises hier par le Conseil National de Sécurité



· Les contacts physiques sont interdits dans les maisons de repos et de soins en Flandre pour protéger au maximum nos aînés.



· Bpost en 2020 a engagé près de 1000 facteurs et des postes sont encore vacants