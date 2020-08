Le journal du 27 août

· Paris classé rouge pour les Belges. C'est aussi le cas pour d'autres régions en Espagne. La France qui a détecté 5000 nouveaux cas en 24h. Cela n'avait plus été le cas depuis la fin du confinement en mai dernier.



· A New York, la fréquentation du métro est en baisse. Le gestionnaire réclame 12 milliards de dollar aux autorités publiques pour équilibrer son budget.



· La gestion de la crise Covid-19 est à revoir. C'est en tout cas l'avis d'un collectif de scientifiques et d'académiques dans une carte blanche publiée par le Soir et la Libre Belgique ce matin.