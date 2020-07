Le journal du 27 juillet

· Nouveau Conseil National de Sécurité ce matin à 9h. Le plus important depuis Mars pour le virologue Marc Van Ranst.



· Reconfiner Anvers, bonne ou mauvaise idée ? 2 points de vue vous sont exposés dans ce journal.



· Dans le reste de l’actualité, 25 organisations et personnalités dénoncent la reprise des expulsions et l'enfermement des personnes migrantes et sans papiers.



· 5 opérateurs sont autorisés à utiliser provisoirement la 5G dès dimanche.