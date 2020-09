Le journal du 4 septembre

Covid 19. Deux classes bretonnes, dont l'une à Erquy, ont été fermées en raison de la contamination d'un membre du personnel et d'un élève.





A Plélo, un collectif d'habitants s'oppose à l'installation d'une aire des gens du voyage. Il appelle à un rassemblement, ce soir.





Le nouveau self du lycée Renan a été inauguré, hier. L'occasion pour le président de la Région de promouvoir une alimentation locale.





Un plan de 100 milliards d'euros pour relancer l'économie. C'est ce que le gouvernement a présenté, hier. Que faut-il en penser ? Dans quelques minutes, vous entendrez l'avis du président de la chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor, lui-même patron de quatre entreprises.





Le temps : pluvieux.