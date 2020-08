Le journal du 5 août

· Nuage de fumée imposant, vitres et portes soufflées sur des kilomètres, des dizaines de morts et des milliers de blessés. C’est le résumé du tragique accident qui s’est déroulé dans la Capitale du Liban hier.



· Les verts disent non à Paul Magnette et Bart de Wever dans le cadre de la formation d’un gouvernement fédéral. Le casse-tête continue.



· Malgré crise, le chômage reste stable en juillet du côté de Bruxelles.



· Peut-être une bonne nouvelle pour les travailleurs de Chez Brantano, des repreneurs se sont manifestés.