Le journal du 8h du lundi 1er février

- Fermeture pour une durée indéterminée des centres commerciaux Les Flâneries à La Roche-sur-Yon et Ylium aux Sables d’Olonne. Leur surface totale faisant plus de 20 000m², ils sont donc contraints de respecter les nouvelles mesures gouvernementales.

- La 2ème saison de La Cabine vient de se terminer… cet accélérateur de start-ups permet à de jeunes entreprises de se développer plus rapidement. Le bilan dans ce journal.

- Football, seuls 2 clubs vendéens passent le 6ème tour de la Coupe de France qui se disputait ce week-end : les Herbiers et Fontenay le Comte.