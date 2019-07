Le journal du jeudi 11 juillet

Dans ce journal, le témoignage de Jean-Luc Annone. Le président de l’association Ecomer s’inquiète des conséquences du réchauffement de la Méditerranée.



Plus propre et moins cher que le diesel. Draguignan a inauguré ces derniers jours la première station au gaz naturel du département. Elle permettra de ravitailler les camions poubelles et les bus du réseau de transport en commun.



Acheter ses billets de TER ou de TGV chez un buraliste, ce sera possible dès septembre dans le Var ou les Alpes-Maritimes. Cinq ou six professionnels expérimenteront ce nouveau service dans un premier temps.