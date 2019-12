Le journal du jeudi 12 décembre

Les titres :



- Les opposants au projet de réforme des retraites toujours mobilisés ce matin. Deux des entrées de la base navale à Toulon sont bloquées depuis 6 heures. Des rassemblements prévus également à Brignoles et Draguignan.



- Comme attendu, le discours d’Edouard Philippe n’a pas convaincu les opposants à la réforme. Une cinquantaine d’entre eux s’est réunie sur le parvis de la gare à Toulon, hier, pour suivre en direct l’allocution. Reportage dans ce journal.



- Tester le plan d’intervention qui serait mis en œuvre en cas d’événement radiologique dans le port de Toulon. C’est le but de l’exercice qui sera mené aujourd’hui et demain à Toulon, la Seyne-sur-Mer et Ollioules. Audrey Souriau nous détaillera le scénario.