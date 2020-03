Le journal du jeudi 12 mars

Les titres :



- " Les hospitalisations seront réservées aux cas les plus graves si l’épidémie de coronavirus s’étend davantage ". C’est ce qu’à déclaré hier le directeur général de l'Agence régionale de Santé PACA.



- D’après le dernier bilan de l’ARS, 112 cas ont été recensés dans notre région. Quatre concernent des fidèles d’une paroisse à Six-Fours-les-Plages. On remontera le file de cette contamination dans ce journal.



- Il a présenté sa lettre de démission au Préfet du Var hier. Le maire de la Garde quitte ses fonctions, à trois jours du premier tour des municipales. " Je ne suis plus en mesure d’assumer ma charge de maire ", justifie Jean-Claude Charlois.



- Limiter le temps de trajet pour les éleveurs et améliorer la traçabilité de la viande. Deux abattoirs devraient voir le jour à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et Draguignan. Le point sur ces dossiers.