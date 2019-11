Le journal du jeudi 14 novembre

Les titres :



Saint-Raphaël risque-t-elle de manquer de médecins ces prochaines années ? L’un d’eux tire la sonnette d’alarme.



Hubert Falco défend sa gestion de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. Ses élus étaient réunis hier pour débattre de l’orientation budgétaire pour 2020.



Toulon accueille le salon Studyrama demain et samedi. Plus de 600 formations seront présentées pour les lycéens et étudiants.



" Il va nous manquer ". L’hommage de l’organisateur du Tour du Haut Var-Matin au lendemain du décès de Raymond Poulidor. " L’éternel second " qui restera le parrain de cœur de l’épreuve.