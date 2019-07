Le journal du jeudi 18 juillet

10 % de l’ensemble des produits agricoles exportés depuis la France proviennent de notre région. C’est ce qui ressort d’une étude de la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt en PACA. En tête : les huiles essentielles et le vin.



Le maire de Hyères et le président de la Métropole TPM en appellent à l’État. Air France annonce la fin des liaisons entre l’aéroport Hyères / Toulon et celui de Roissy Charles de Gaulle d’ici octobre.



Près de 4 millions d’euros investis, presque 10 ans de travaux, le port du Brusc, à Six-Fours-les-Plages, fait peau neuve. Objectif : améliorer la sécurité et augmenter sa capacité d’accueil.



Le Siest'Ival fait son retour dimanche à Puget-sur-Argens. Au programme : sieste dans un hamac au bord de l'Argens, lecture ou balade en canoë.