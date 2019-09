Le journal du jeudi 19 septembre

Le neuropsychiatre varois Boris Cyrulnik lancera officiellement la commission des 1 000 jours aujourd’hui à l’Elysée. Son but : faire des propositions au gouvernement pour améliorer l’accompagnement des futurs mamans pendant la grossesse et ainsi limiter les effets du stress, par exemple, sur le développement des enfants.



Un cancer détecté à temps peut être soigné dans 9 cas sur 10. Et pourtant seuls 40 % des Varoises se font dépister contre le cancer du sein. "C'est trop peu", regrette le docteur Jean-Louis Wendling alors que la campagne Octobre rose débute dans quelques jours.



Permettre aux entreprises de se mettre à la page sur tout ce qui touche au numérique. C’est l’objectif d’un forum organisé aujourd’hui à Toulon. Au programme notamment : des conférences sur les réseaux sociaux ou la cyber-sécurité.