Le journal du jeudi 20 juin

Ce sont les habitants du Rayol-Canadel-sur-Mer qui profiteront le plus de la suppression totale de la taxe d’habitation dans notre département. Ce sera en 2023 annonce le ministère de l’Economie et des finances.



" Ces étudiants garantissent l’équilibre de nos effectifs ", justifie Xavier Leroux, président de l’Université de Toulon. Elle n’appliquera pas la hausse des frais d’inscription pour les élèves qui ne sont pas originaires d’un pays de l’Union Européenne prévue par le gouvernement.



Mieux accompagner les personnes de plus de 60 ans. C’est l’objectif de l'Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales Var Méditerranée. Elle organisait son gala récemment pour récolter des fonds.



C’est l’une des références mondiales. Le chorégraphe Israélien Hofesh Shechter se produira au théâtre le Carré à Sainte Maxime en mars prochain. « Nous souhaitions le faire venir depuis longtemps », se réjouit Valérie Boronad, co-directrice artistique du Carré.