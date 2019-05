Le journal du jeudi 23 mai

Comment s’organisent les élections européennes dans notre département ? Les Varois sont-ils de bons électeurs ? Comment est dépensé le budget de l’Europe dans notre région ? On vous dit tout ce que vous devez savoir avant d’aller voter dimanche.



Le Secours Populaire lance sa campagne " Vacances d'été 2019 ". De plus en plus de séniors sont privés de vacances assure le chargé de communication pour la fédération varoise du Secours populaire.



Faut-il s’inquiéter pour l’avenir des bords de mer ? " Non " répond Lionel Causse, député LREM des Landes et co-président du groupe d’étude littoral à l’Assemblée nationale. Le gouvernement prépare un décret pour faciliter les travaux de construction sur les sites classés, comme l’île de Port-Cros.





Le palmarès des Pavillons Bleu a été dévoilé hier. 44 plages du département sont labellisées. C’est autant que l’année dernière.