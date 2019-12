Le journal du jeudi 26 décembre

Les titres :



- Un risque d’accident sur la voie ferrée à Fréjus est-il bien réel ? " Oui " répond le Tribunal administratif de Toulon. Il demande à la SNCF de permettre la réalisation de travaux de sécurisation sur une canalisation souterraine qui menace de s’éffondrer.



- Elles tricotent des bonnets et tours de cou en laine pour des sans domicile fixe. Dans ce journal, rencontre avec une mamie hyéroise de 80 ans et ses amies.



- Permettre aux habitants de profiter d’un terrain de jeu en pleine nature. C’est le but du projet des Pentes du Coudon à la Valette-du-Var. Présentation dans un instant.



- La basilique Notre-Dame-de-la-Victoire à Saint-Raphaël sera de nouveau illuminée ce soir. Un spectacle son et lumière qui rend hommage à Notre-Dame-de-Paris que vous découvrirez en fin d’édition.