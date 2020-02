Le journal du jeudi 27 février

Les titres :



- Parmi elles, un tibia de Saint Pie 1er, pape et martyr. Depuis mardi, 7 reliques conservées par le diocèse de Fréjus-Toulon sont restaurées. Une partie d’entre elles pourra ensuite être présentée au public.



- Des salariés de l’entreprise Pizzorno à la Seyne-sur-Mer sont-ils victimes de violences par des membres de leur hiérarchie ? C’est ce que dénoncent des syndicats. Un rassemblement est organisé ce matin.



- Elle s’inspire du travail de Marcel Duchamp et le détournement d’objets par l’art. Dans ce journal, on vous fait découvrir l’exposition "choses faites comme « rady made » . 11 œuvres d’artistes contemporains sont présentées au centre culturel de saint Raphael.