Le journal du jeudi 27 juin

Plusieurs écoles resteront fermées aujourd’hui et demain dans le Var. Le thermomètre affiche jusqu’à 40 degrés dans certaines classes.



Le Var qui est placé en vigilance orange canicule depuis hier.

Aujourd’hui, les températures devraient dépasser les 40 degrés par endroit, comme au Luc en Provence, à Brignoles ou à Barjols.

1 degrés attendus également à Draguignan cette après-midi. Entre 36 et 38 sur le bord de mer. Le pic de chaleur est prévu demain.



Dans ce journal également, la satisfaction de Fabien Matras, le député de la 8e circonscription du Var. Les péages deviendront bientôt gratuits pour les pompiers, c’était l’un de ses combats.



Les sociétés nationales de sauvetage en mer demandent aux plaisanciers de faire un effort. Ils ne sont que 10 % à faire des dons. La SNSM qui organise les journées nationales du sauvetage en mer demain et samedi.



Le but : nous faire découvrir les nouvelles technologies. La 1ere édition du Murex Festival débute demain à Toulon. Vous pourrez notamment découvrir le fonctionnement d’une imprimante 3D.