Le journal du jeudi 31 octobre

Les titres :



" L’augmentation du nombre d’expulsions s’explique par davantage de situations de grande précarités ", analyse le délégué départemental de la Fondaton Abbé Pierre. Elle a dévoilé ses chiffres hier sur les expulsions locatives alors que la trêve hivernale débute demain.



Permettre aux étudiants de se nourrir correctement et à moindre frais. C’est le but d’une épicerie solidaire ouverte à la Garde depuis janvier dernier. Reportage dans ce journal.



Une solution pour désengorger les urgences. L’Agence régionale de santé projette d’ouvrir une maison médicale de garde dans l’hôpital Sainte-Musse à Toulon. L’idée : réorienter les patients vers des médecins généralistes lorsque cela est possible.



Enfin des perturbations sur les rails ce weekend dans la région. A quoi faut-il s’attendre ? Le point dans un instant.