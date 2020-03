Le journal du jeudi 5 mars

Les titres :



- On compte désormais 18 cas de coronavirus confirmés en PACA. Le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne peut désormais réaliser des tests de dépistage et accueillir des malades annonce l’Agence Régionale de Santé.



- Ils reprennent le travail après une grève qui aura duré 6 jours : les salariés des sites seynois et toulonnais de l’entreprise Pizzorno ont trouvé un accord avec leur direction.



- Pour pallier l’absence de transports en commun, la communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon teste un système d’autopartage. On montera en voiture avec Valentina Mustafa.