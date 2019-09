Le journal du jeudi 5 septembre

" Il faut redonner plus de pouvoir aux maires ". C’est en substance le message de Valérie Gomez-Bassac. la députée LREM de la 6e circonscription du Var organise une consultation sur le sujet demain. Alors que le projet de loi Engagement et Proximité sera examiné au Sénat à l’automne.



Il s’appelle Laurent Isnard, il est amiral et c’est le nouveau préfet maritime de la Méditerranée. La cérémonie de passation de commandement s’est déroulée hier à Toulon. Présentation dans ce journal.



On reviendra aussi sur cette histoire destinée aux nostalgiques ou amateurs de vintage. A Hyères, une boutique vend tout un stock de vetements des années 70. Ils ont été retrouvés dans un vieux magasin. Et ils partent comme des petits pains.