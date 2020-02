Le journal du jeudi 6 février

Les titres :



- Ils gonfleront de nouveau le cortège toulonnais ce matin. Les sapeurs-pompiers du Var sont toujours mobilisés contre le projet de réforme des retraites. Mais qu’est ce que cette réforme changerait concrètement pour eux ? Décryptage.



- " Quelqu’un qui était très attaché aux traditions de son terroir, et cela se ressentait dans son travail ". Les mots de Pascale Bartoli, fondatrice du cabinet Architecture 54, sur l’oeuvre du célèbre architecte varois, Jean Parente. Ses obsèques se déroulent cette après-midi.



- Et si cela était plus efficace encore que le traditionnel antivol ? Depuis trois semaines, Saint-Raphael propose un service de bicycode, comprenez de marquage de vélo. Cela ne prend que quelques minutes, reportage.