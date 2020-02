Le journal du lundi 10 février

Les titres :



- Il en faut 65 à Toulon par exemple : des colistiers. Ces hommes et ces femmes qui figurent la liste d’un candidat aux élections municipales. Quels sont les critères ? C’est la question de notre chronique hebdomadaire à un peu plus d’un mois du premier tour.



- Rassemblements devant la fac et distribution de tracts. Une partie des enseignants et des élèves de la faculté de lettres de Toulon manifeste depuis une semaine contre un projet de loi jugé destructeur pour la recherche. Reportage dans ce journal.



- C’est un coup de pouce financier qui doit aider à repartir du bon pied. Reportage dans ce journal sur le micro-crédit social. L'association Familles Rurales organise une conférence sur le sujet cette après-midi à la mairie de Garéoult.