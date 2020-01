Le journal du lundi 13 janvier

Les titres :



- Comme chaque lundi, on s’intéresse aux élections municipales avec l’interview de Suzanne Arnaud. La maire de Riboux, déterminée à poursuivre son aventure, débutée en 1983.



- Lui dit stop. Olivier Audibert Troin ne sera bientôt plus le président de la communauté de communes Dracénie Provence Verdon. La fin d’une aventure de 12 ans. Quel bilan tire-t-il ? C’est ce qu’il nous dira.



- Le centre hospitalier intercommunal Toulon / la Seyne va-t-il bénéficier d’une reprise partielle de sa dette de la part de l’État ? " On attend une réponse pour la fin du premier semestre", explique son directeur.