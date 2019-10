Le journal du lundi 14 octobre

Elles ne présentent pas de candidats mais espèrent jouer un rôle lors des élections municipales. Reportage ce matin sur ces associations citoyennes qui font du développement durable ou de la démocratie participative des enjeux majeurs.



" Montrer que la CAF ce n’est pas seulement le versement de prestations sociales ". Dans ce journal également, on entendra le directeur de la Caisse d’allocations familiales du Var. Elle a lancé ce weekend la quinzaine des familles.



Et en fin d’édition, on vous emmènera à l’Hôtel Départemental des Arts, à Toulon, où a débuté l’exposition " Bd et Modernité ". L’idée : nous faire découvrir comment les auteurs de Spirou, Boule et Bill ou Gaston ont retranscrit leur époque dans leurs scénarios et leurs dessins.