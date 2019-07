Le journal du lundi 15 juillet

C’est le nec plus ultra des sous-marin. Le Suffren, premier de six nouveaux sous-marins nucléaires d’attaque de nouvelle génération, a été présenté à Cherbourg en fin de semaine dernière. Il rejoindra Toulon d’ici un an.



France nature environnement demande l’interdiction des sorties " nagez avec les dauphins " proposées par certains tours opérateurs en Méditerranée. " Cela peut-être néfastes pour les cétacés ", nous expliquera un membre de l'association.



Permettre aux bénéficiaires du RSA de retrouver un emploi. C’est l’un des objectifs du plan de lutte contre la pauvreté signé par l’État et le Conseil Départemental du Var vendredi.