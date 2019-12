Le journal du lundi 16 décembre

Les titres :



Troisième journée de grève générale demain. Des perturbations à prévoir dans les écoles, les transports ou les services publics. Trois manifestations sont prévus à Toulon, Brignoles ou Draguignan.



Dans ce journal également, notre chronique consacrée, comme chaque lundi, aux élections municipales. La question aujourd'hui : est-ce plus compliqué d’être maire qu’en on est-une femme ?



Inciter les médecins à prescrire davantage de sport sur ordonnance. C'est l'un des objectifs du Comité Olympique et Sportif du Var. Le CDOS 83 qui souhaite ouvrir trois Maisons "Sport Santé" d'ici l'année prochaine. Des lieux où des malades pourront se renseigner pour trouver une activité adaptée à leur pathologie.



Ils avaient largement rejeté le projet de " chambres d’hôtes de luxe " et espéraient une maison de la culture. C’est finalement le projet qui a été retenu. Vous l’entendrez, les habitants de Cogolin ne cachent pas leur satisfaction après la réouverture de l’ancienne demeure Sellier.