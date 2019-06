Le journal du lundi 17 juin

C’est parti depuis une minute. Le début de l’épreuve de philosophie pour le baccalauréat 2019. Pas de blocage ce matin dans le Var mais une manifestation devant l’inspection académique à Toulon à 10 h 30.



Trois semaines après les Elections européennes, la course aux Municipales est belle et bien lancée. Puget-sur-Argens, Fréjus ou Brignoles, le Rassemblement National annonce viser 8 villes dans le Var. Quelles sont les autres tendances ? Décryptage dans ce journal.



La Seyne-sur-Mer devrait bien être labellisée « Cité éducative » en septembre prochain selon le ministre de la Ville et du logement. Plusieurs actions ont déjà été mises en place pour favoriser l’accompagnement des jeunes de 3 à 25 ans.



Du miel récolté dans un aéroport. C'était vendredi, à Hyères. La première cuvée des ruches installées l'année dernière. Reportage.