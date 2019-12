Le journal du lundi 2 décembre

Les titres :



Des pluies de nouveau meurtrières. 5 personnes sont mortes cette nuit à cause des inondations dans le Var. Dont 3 personnels de la sécurité civile.



423 morts, c’est la plus grande catastrophe civile du 20e siècle. On commémore aujourd’hui le drame de Malpasset. Plusieurs cérémonies sont organisées à Fréjus. Rencontre dans ce journal avec l’une des survivantes.



Ils sont 4 sur la ligne de départ pour une seule place à l’arrivée. Qui succédera à Richard Strambio ? Le maire de Draguignan, candidat à sa propre succession. Son portrait et celui des 3 autres prétendants en fin d’édition.